ไดเรกทอรีบริษัท
LeanIX
LeanIX เงินเดือน

เงินเดือนของ LeanIX อยู่ในช่วง $57,897 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $101,654 สำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ LeanIX. อัปเดตล่าสุด: 9/14/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $69.4K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
Median $102K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$69.3K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$57.9K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$83.2K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ LeanIX คือ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $101,654 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ LeanIX คือ $69,396

