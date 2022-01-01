ไดเรกทอรีบริษัท
League เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน League ตั้งแต่ $68,665 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การพัฒนาธุรกิจ ที่ต่ำสุดถึง $150,750 สำหรับ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ League. อัปเดตล่าสุด: 8/12/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $120K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $150K

การพัฒนาธุรกิจ
$68.7K
นักเขียนโฆษณา
$70.9K
กฎหมาย
$144K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$116K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$151K
ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في League هو นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $150,750. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في League هو $132,102.

