Change
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
ข้อมูลทั้งหมด
ตามสถานที่
ตามบริษัท
ตามตำแหน่ง
เครื่องคำนวณเงินเดือน
การแสดงผลแบบกราฟ
เงินเดือนที่ยืนยันแล้ว
การฝึกงาน
การสนับสนุนการต่อรอง
เปรียบเทียบผลประโยชน์
ใครกำลังรับสมัครงาน
รายงานค่าตอบแทน 2024
บริษัทที่จ่ายสูงสุด
บูรณาการ
บล็อก
สื่อมวลชน
Google
วิศวกรซอฟต์แวร์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
พื้นที่มหานครนิวยอร์ก
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ดูข้อมูลแต่ละรายการ
Levels FYI Logo
เงินเดือน
📂 ข้อมูลทั้งหมด
🌎 ตามสถานที่
🏢 ตามบริษัท
🖋 ตามตำแหน่ง
🏭️ ตามอุตสาหกรรม
📍 แผนที่ความร้อนเงินเดือน
📈 การแสดงผลแบบกราฟ
🔥 เปอร์เซ็นไทล์แบบเรียลไทม์
🎓 การฝึกงาน
❣️ เปรียบเทียบผลประโยชน์
🎬 รายงานค่าตอบแทน 2024
🏆 บริษัทที่จ่ายสูงสุด
💸 คำนวณค่าใช้จ่ายการประชุม
#️⃣ เครื่องคำนวณเงินเดือน
มีส่วนร่วม
เพิ่มเงินเดือน
เพิ่มผลประโยชน์บริษัท
เพิ่มการแมประดับ
งาน
บริการ
บริการสำหรับผู้สมัคร
💵 การโค้ชการต่อรอง
📄 ตรวจสอบประวัติย่อ
🎁 มอบการตรวจสอบประวัติย่อ
สำหรับนายจ้าง
ข้อเสนอแบบโต้ตอบ
เปอร์เซ็นไทล์แบบเรียลไทม์ 🔥
การเปรียบเทียบค่าตอบแทน
สำหรับการวิจัยทางวิชาการ
ชุดข้อมูลค่าตอบแทน
ชุมชน
← ไดเรกทอรีบริษัท
League
ทำงานที่นี่หรือไม่?
อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ
ภาพรวม
เงินเดือน
ผลประโยชน์
งาน
ใหม่
แชท
League ผลประโยชน์
เพิ่มผลประโยชน์
เปรียบเทียบ
มูลค่ารวมโดยประมาณ: $1,643
ประกันสุขภาพและสุขภาวะ
Dental Insurance
Free Drinks
$365
Free Snacks
$730
Health Insurance
Life Insurance
Paternity Leave
17 weeks
Maternity Leave
17 weeks
บ้าน
Fertility Assistance
Immigration Assistance
Remote Work
การเงินและการเกษียณ
401k
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Flexible Spending Account (FSA)
Roth 401k
สิทธิพิเศษและส่วนลด
Learning and Development
Tuition Reimbursement
อื่นๆ
Donation Match
ดูข้อมูลในรูปแบบตาราง
League สิทธิพิเศษและผลประโยชน์
ผลประโยชน์
คำอธิบาย
Dental Insurance
Offered by employer
Free Drinks
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Paternity Leave
17 weeks
Maternity Leave
17 weeks
Fertility Assistance
Offered by employer
Immigration Assistance
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
401k
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Roth 401k
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Tuition Reimbursement
Offered by employer
Donation Match
Offered by employer
งานเด่น
ไม่พบงานเด่นสำหรับ League
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
TechSmith
HealthVerity
Calendly
ATPCO
Travelport
ดูบริษัททั้งหมด ➜
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
รายงานค่าตอบแทนสิ้นปี
คำนวณค่าตอบแทนรวม