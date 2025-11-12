ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก in San Francisco Bay Area ที่ Lattice อยู่ในช่วง $206K ต่อyear สำหรับ L3 ถึง $229K ต่อyear สำหรับ L6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area รวม $220K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Lattice อัปเดตล่าสุด: 11/12/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
L3
$206K
$189K
$17.5K
$0
L4
$154K
$154K
$0
$0
L5
$254K
$214K
$40K
$0
L6
$229K
$229K
$0
$0
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Lattice Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
3 years post-termination exercise window.