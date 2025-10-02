ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน กฎหมาย ค่ามัธยฐาน in Greater Los Angeles Area ที่ Latham & Watkins รวม $265K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Latham & Watkins อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Latham & Watkins
Associate
Los Angeles, CA
รวมต่อปี
$265K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
$235K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$30K
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
ระดับอาชีพใน Latham & Watkins?

$160K

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ กฎหมาย ที่ Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $447,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Latham & Watkins สำหรับตำแหน่ง กฎหมาย in Greater Los Angeles Area คือ $235,000

