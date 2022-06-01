ไดเรกทอรีบริษัท
Landor
Landor เงินเดือน

เงินเดือนของ Landor อยู่ในช่วง $32,170 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $90,000 สำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Landor. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

การตลาด
Median $90K
นักบัญชี
$78.4K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$32.2K

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Landor is การตลาด with a yearly total compensation of $90,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Landor is $78,390.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ