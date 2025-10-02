ไดเรกทอรีบริษัท
Landmark Group ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เงินเดือน ใน Greater Dubai Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in Greater Dubai Area ที่ Landmark Group รวม AED 636K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Landmark Group อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Landmark Group
Product Manager
Dubai, DU, United Arab Emirates
รวมต่อปี
AED 636K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
AED 636K
Stock (/yr)
AED 0
โบนัส
AED 0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
12 ปี
ระดับอาชีพใน Landmark Group?

AED 588K

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ Landmark Group in Greater Dubai Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี AED 736,007 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Landmark Group สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Greater Dubai Area คือ AED 666,995

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Landmark Group

