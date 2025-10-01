ไดเรกทอรีบริษัท
Lamoda
Lamoda วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Moscow Metro Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Moscow Metro Area ที่ Lamoda รวม RUB 3.64M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Lamoda อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Lamoda
Backend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
รวมต่อปี
RUB 3.64M
ระดับ
L2
เงินเดือนฐาน
RUB 3.64M
Stock (/yr)
RUB 0
โบนัส
RUB 0
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
ระดับอาชีพใน Lamoda?

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Lamoda in Moscow Metro Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี RUB 5,592,230 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Lamoda สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Moscow Metro Area คือ RUB 3,371,473

