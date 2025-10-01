ไดเรกทอรีบริษัท
Lamoda
  • เงินเดือน
  • นักวิเคราะห์ธุรกิจ

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิเคราะห์ธุรกิจ

  • Moscow Metro Area

Lamoda นักวิเคราะห์ธุรกิจ เงินเดือน ใน Moscow Metro Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์ธุรกิจ ค่ามัธยฐาน in Moscow Metro Area ที่ Lamoda รวม RUB 3.03M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Lamoda อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
รวมต่อปี
RUB 3.03M
ระดับ
L2
เงินเดือนฐาน
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
โบนัส
RUB 233K
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน Lamoda?

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ Lamoda in Moscow Metro Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี RUB 7,801,600 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Lamoda สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ in Moscow Metro Area คือ RUB 3,031,156

