Lambda
Lambda เงินเดือน

เงินเดือนของ Lambda อยู่ในช่วง $119,400 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานการตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $301,500 สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Lambda. อัปเดตล่าสุด: 10/19/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $270K
การตลาด
$251K
การดำเนินงานการตลาด
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$245K
ฝ่ายขาย
$302K
สถาปนิกโซลูชั่น
$231K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Lambda คือ ฝ่ายขาย at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $301,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Lambda คือ $248,010

