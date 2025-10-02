ไดเรกทอรีบริษัท
Lam Research
Lam Research ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค เงินเดือน ใน San Francisco Bay Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area ที่ Lam Research รวม $209K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Lam Research อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Lam Research
Technical Program Manager
Fremont, CA
รวมต่อปี
$209K
ระดับ
L4
เงินเดือนฐาน
$167K
Stock (/yr)
$22K
โบนัส
$20K
อายุงานในบริษัท
5 ปี
ประสบการณ์
8 ปี
ระดับอาชีพใน Lam Research?

$160K

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Lam Research RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ Lam Research in San Francisco Bay Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $266,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Lam Research สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค in San Francisco Bay Area คือ $207,000

