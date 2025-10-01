ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรเครื่องกล ค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area ที่ Lam Research รวม $155K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Lam Research อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Lam Research
Mechatronics Engineer
Fremont, CA
รวมต่อปี
$155K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
$135K
Stock (/yr)
$20K
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
3 ปี
ระดับอาชีพใน Lam Research?

$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Lam Research RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเครื่องกล ที่ Lam Research in San Francisco Bay Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $200,600 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Lam Research สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล in San Francisco Bay Area คือ $140,700

