Lam Research
  • เงินเดือน
  • วิศวกรเครื่องกล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรเครื่องกล

  • Greater Portland Area

Lam Research วิศวกรเครื่องกล เงินเดือน ใน Greater Portland Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรเครื่องกล ค่ามัธยฐาน in Greater Portland Area ที่ Lam Research รวม $169K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Lam Research อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Lam Research
Process Engineer
Portland, OR
รวมต่อปี
$169K
ระดับ
L4
เงินเดือนฐาน
$130K
Stock (/yr)
$20K
โบนัส
$19.5K
อายุงานในบริษัท
4 ปี
ประสบการณ์
9 ปี
ระดับอาชีพใน Lam Research?

$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Lam Research RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

คำถามที่พบบ่อย

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای วิศวกรเครื่องกล در Lam Research in Greater Portland Area برابر کل دستمزد سالانه $294,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Lam Research برای نقش วิศวกรเครื่องกล in Greater Portland Area برابر $169,000 است.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ