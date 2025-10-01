ไดเรกทอรีบริษัท
Lam Research
  • เงินเดือน
  • วิศวกรเครื่องกล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรเครื่องกล

  • Greater Bengaluru

Lam Research วิศวกรเครื่องกล เงินเดือน ใน Greater Bengaluru

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรเครื่องกล ค่ามัธยฐาน in Greater Bengaluru ที่ Lam Research รวม ₹2.28M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Lam Research อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Lam Research
Mechanical Technical Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹2.28M
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
₹2.07M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹207K
อายุงานในบริษัท
6 ปี
ประสบการณ์
13 ปี
ระดับอาชีพใน Lam Research?

₹13.94M

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Lam Research RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)



Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรเครื่องกล at Lam Research in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,715,319. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the วิศวกรเครื่องกล role in Greater Bengaluru is ₹2,099,653.

