  • เงินเดือน
  • วิศวกรฮาร์ดแวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรฮาร์ดแวร์

  • Greater Portland Area

Lam Research วิศวกรฮาร์ดแวร์ เงินเดือน ใน Greater Portland Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรฮาร์ดแวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Portland Area ที่ Lam Research รวม $151K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Lam Research อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Lam Research
Process Engineer
Portland, OR
รวมต่อปี
$151K
ระดับ
E3
เงินเดือนฐาน
$125K
Stock (/yr)
$8K
โบนัส
$17.5K
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
ระดับอาชีพใน Lam Research?

$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Lam Research RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)



ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

Radio Frequency Engineer

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรฮาร์ดแวร์ at Lam Research in Greater Portland Area sits at a yearly total compensation of $181,450. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the วิศวกรฮาร์ดแวร์ role in Greater Portland Area is $145,000.

