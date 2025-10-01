ไดเรกทอรีบริษัท
Lam Research
Lam Research นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน ใน Greater Bengaluru

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Lam Research อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

₹13.94M

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Lam Research RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Lam Research in Greater Bengaluru อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹4,743,899 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Lam Research สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in Greater Bengaluru คือ ₹3,164,270

แหล่งข้อมูลอื่นๆ