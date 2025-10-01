ไดเรกทอรีบริษัท
Lam Research
  • เงินเดือน
  • นักวิเคราะห์ธุรกิจ

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิเคราะห์ธุรกิจ

  • San Francisco Bay Area

Lam Research นักวิเคราะห์ธุรกิจ เงินเดือน ใน San Francisco Bay Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์ธุรกิจ ค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area ที่ Lam Research รวม $120K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Lam Research อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Lam Research
Business Analyst
Livermore, CA
รวมต่อปี
$120K
ระดับ
3
เงินเดือนฐาน
$100K
Stock (/yr)
$20K
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
5 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน Lam Research?

$160K

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Lam Research RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.30% รายปี)



คำถามที่พบบ่อย

El paquete salarial más alto reportado para un นักวิเคราะห์ธุรกิจ en Lam Research in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $191,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lam Research para el puesto de นักวิเคราะห์ธุรกิจ in San Francisco Bay Area es $111,200.

