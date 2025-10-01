ไดเรกทอรีบริษัท
Lalamove
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Greater Hong Kong Area

Lalamove วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Hong Kong Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Hong Kong Area ที่ Lalamove รวม HK$334K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Lalamove อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
รวมต่อปี
HK$334K
ระดับ
L2
เงินเดือนฐาน
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
โบนัส
HK$0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
1 ปี
ระดับอาชีพใน Lalamove?

HK$1.25M

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ HK$233,460+ (บางครั้งถึง HK$2,334,600+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง
เงินเดือนฝึกงาน

ส่งข้อมูล

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว วิศวกรซอฟต์แวร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

คำถามที่พบบ่อย

ለวิศวกรซอฟต์แวร์ በLalamove in Greater Hong Kong Area የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የHKHK$3,493,986 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በLalamove ለวิศวกรซอฟต์แวร์ ሚና in Greater Hong Kong Area የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ HKHK$2,412,249 ነው።

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Lalamove

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Gett
  • Alpaca
  • Via Transportation
  • Rocket Lawyer
  • Meituan
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ