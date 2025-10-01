ไดเรกทอรีบริษัท
Labelbox
Labelbox วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน San Francisco Bay Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area ที่ Labelbox รวม $225K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Labelbox อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
รวมต่อปี
$225K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
$215K
Stock (/yr)
$10K
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
10 ปี
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at Labelbox in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $281,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Labelbox for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in San Francisco Bay Area is $202,500.

