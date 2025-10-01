ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Austin Area ที่ Kyndryl อยู่ในช่วง $106K ต่อyear สำหรับ Band 6 ถึง $121K ต่อyear สำหรับ Band 8 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Austin Area รวม $107K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Kyndryl อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่