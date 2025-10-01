ไดเรกทอรีบริษัท
Kwalee
  • Greater Bengaluru

Kwalee วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Bengaluru

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Bengaluru ที่ Kwalee รวม ₹23K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Kwalee อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Kwalee
Frontend Software Engineer
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹23K
ระดับ
2
เงินเดือนฐาน
₹23K
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
3 ปี
ระดับอาชีพใน Kwalee ?

₹160K

ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
แหล่งข้อมูลอื่นๆ