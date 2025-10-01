ไดเรกทอรีบริษัท
Kubrick Group วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater London Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater London Area ที่ Kubrick Group รวม £31.5K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Kubrick Group อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Kubrick Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
รวมต่อปี
£31.5K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
£31.5K
Stock (/yr)
£0
โบนัส
£0
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
0-1 ปี
ระดับอาชีพใน Kubrick Group?

£121K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at Kubrick Group in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £46,329. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kubrick Group for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in Greater London Area is £38,286.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Kubrick Group

