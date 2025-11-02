ไดเรกทอรีบริษัท
Kroll
Kroll นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ ค่ามัธยฐาน ที่ Kroll รวม CA$138K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Kroll อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$138K
ระดับ
Senior Consultant
เงินเดือนฐาน
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
9 ปี
ระดับอาชีพใน Kroll?
แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ ที่ Kroll อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$175,216 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Kroll สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ คือ CA$92,615

