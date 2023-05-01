ไดเรกทอรีบริษัท
Kratos Defense and Security Solutions
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Kratos Defense and Security Solutions เงินเดือน

เงินเดือนของ Kratos Defense and Security Solutions อยู่ในช่วง $33,830 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $301,500 สำหรับตำแหน่ง การพัฒนาธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Kratos Defense and Security Solutions. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การพัฒนาธุรกิจ
$302K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$33.8K
วิศวกรเครื่องกล
$73.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
วิศวกรซอฟต์แวร์
$89.2K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Kratos Defense and Security Solutions on การพัฒนาธุรกิจ at the Common Range Average level aastase kogutasuga $301,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Kratos Defense and Security Solutions keskmine aastane kogutasu on $81,347.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Kratos Defense and Security Solutions

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Lyft
  • SoFi
  • Google
  • Databricks
  • Stripe
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ