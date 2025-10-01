ไดเรกทอรีบริษัท
KPN นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน ใน Greater Amsterdam Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in Greater Amsterdam Area ที่ KPN รวม €58.5K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ KPN อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
KPN
Data Scientist
Amsterdam, NH, Netherlands
รวมต่อปี
€58.5K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
€58.5K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€0
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at KPN in Greater Amsterdam Area sits at a yearly total compensation of €74,210. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KPN for the นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล role in Greater Amsterdam Area is €58,474.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ