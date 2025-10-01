ไดเรกทอรีบริษัท
Konica Minolta
Konica Minolta วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน New York City Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in New York City Area ที่ Konica Minolta รวม $77K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Konica Minolta อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Konica Minolta
Software Engineer
Ramsey, NJ
รวมต่อปี
$77K
ระดับ
Software Engineer I
เงินเดือนฐาน
$77K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
2-4 ปี
ระดับอาชีพใน Konica Minolta?

$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Konica Minolta in New York City Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $80,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Konica Minolta สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in New York City Area คือ $77,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ