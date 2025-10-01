ไดเรกทอรีบริษัท
Kofax
Kofax วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Waterloo Region

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Waterloo Region ที่ Kofax รวม CA$97.2K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Kofax อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$97.2K
ระดับ
Senior
เงินเดือนฐาน
CA$92.1K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$5.1K
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน Kofax?

CA$226K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เงินเดือนฝึกงาน

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at Kofax in Waterloo Region sits at a yearly total compensation of CA$106,254. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kofax for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in Waterloo Region is CA$96,286.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ