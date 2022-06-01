ไดเรกทอรีบริษัท
Kodak Alaris
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Kodak Alaris เงินเดือน

เงินเดือนของ Kodak Alaris อยู่ในช่วง $62,685 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $120,600 สำหรับตำแหน่ง กิจการด้านกฎระเบียบ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Kodak Alaris. อัปเดตล่าสุด: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$62.7K
วิศวกรเครื่องกล
$84.6K
กิจการด้านกฎระเบียบ
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $100K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Kodak Alaris คือ กิจการด้านกฎระเบียบ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $120,600 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Kodak Alaris คือ $92,288

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Kodak Alaris

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Epic Systems
  • Athenahealth
  • Superhuman
  • Fetch Rewards
  • doxo
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kodak-alaris/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.