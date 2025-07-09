ไดเรกทอรีบริษัท
Knight Frank
Knight Frank เงินเดือน

เงินเดือนของ Knight Frank อยู่ในช่วง $33,322 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $125,648 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Knight Frank. อัปเดตล่าสุด: 10/22/2025

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$33.3K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$53.2K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$126K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$111K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Knight Frank คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $125,648 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Knight Frank คือ $81,879

