KMS Technology เงินเดือน

เงินเดือนของ KMS Technology อยู่ในช่วง $12,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $48,040 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ KMS Technology. อัปเดตล่าสุด: 10/22/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $12K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$19.3K
การดำเนินงานการตลาด
$13.1K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$13.5K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$48K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ KMS Technology คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $48,040 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ KMS Technology คือ $13,507

