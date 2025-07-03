ไดเรกทอรีบริษัท
Kiya.ai เงินเดือน

เงินเดือนของ Kiya.ai อยู่ในช่วง $5,844 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $9,888 สำหรับตำแหน่ง นักลงทุนร่วมทุน ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Kiya.ai. อัปเดตล่าสุด: 11/22/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $5.8K
นักลงทุนร่วมทุน
$9.9K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Kiya.ai คือ นักลงทุนร่วมทุน at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $9,888 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Kiya.ai คือ $7,866

