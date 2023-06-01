เงินเดือนค่ามัธยฐานของ King Street Capital Management คือ $452,250 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ King Street Capital Management. อัปเดตล่าสุด: 11/22/2025
ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/king-street-capital-management/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.