ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรเคมี in India ที่ Kent อยู่ในช่วง ₹2.07M ถึง ₹3.01M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Kent อัปเดตล่าสุด: 12/7/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$27K - $30.8K
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$23.5K$27K$30.8K$34.3K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเคมี ที่ Kent in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹3,010,258 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Kent สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเคมี in India คือ ₹2,066,363

