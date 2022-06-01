ไดเรกทอรีบริษัท
Kelly Services
Kelly Services เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Kelly Services ตั้งแต่ $29,371 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ต่ำสุดถึง $102,485 สำหรับ การตลาด ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Kelly Services. อัปเดตล่าสุด: 8/16/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $97K
นักสรรหาบุคลากร
Median $65K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$77.6K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$47.8K
ทรัพยากรบุคคล
$32.1K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$29.4K
การตลาด
$102K
ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย
$87.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Kelly Services คือ การตลาด at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $102,485 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Kelly Services คือ $71,305

