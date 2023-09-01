ไดเรกทอรีบริษัท
KCI Technologies เงินเดือน

เงินเดือนของ KCI Technologies อยู่ในช่วง $56,441 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรโยธา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $97,594 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ KCI Technologies. อัปเดตล่าสุด: 9/15/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรโยธา
$56.4K
วิศวกรเครื่องกล
$69.7K
วิศวกรเอ็มอีพี
$83.6K

ผู้จัดการโครงการ
$97.6K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ KCI Technologies คือ ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $97,594 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ KCI Technologies คือ $76,615

