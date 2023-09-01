ไดเรกทอรีบริษัท
KBTG
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

KBTG เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน KBTG ตั้งแต่ $10,841 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิจัย UX ที่ต่ำสุดถึง $44,087 สำหรับ การตลาด ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ KBTG. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $22.1K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $17.4K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$24.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
การตลาด
$44.1K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$30.1K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$32.7K
นักวิจัย UX
$10.8K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-KBTG הוא การตลาด at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $44,087. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-KBTG הוא $24,875.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ KBTG

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Apple
  • Snap
  • Roblox
  • Uber
  • SoFi
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ