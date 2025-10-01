ไดเรกทอรีบริษัท
Kairos Power
  • เงินเดือน
  • วิศวกรเครื่องกล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรเครื่องกล

  • San Francisco Bay Area

Kairos Power วิศวกรเครื่องกล เงินเดือน ใน San Francisco Bay Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรเครื่องกล ค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area ที่ Kairos Power รวม $150K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Kairos Power อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Kairos Power
Hardware Engineer
Alameda, CA
รวมต่อปี
$150K
ระดับ
Senior Engineer 1
เงินเดือนฐาน
$150K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
$160K

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรเครื่องกล at Kairos Power in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $159,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kairos Power for the วิศวกรเครื่องกล role in San Francisco Bay Area is $105,000.

