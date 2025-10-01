ไดเรกทอรีบริษัท
Justworks
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • New York City Area

Justworks วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน New York City Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in New York City Area ที่ Justworks รวม $193K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Justworks อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Justworks
Software Engineer
New York, NY
รวมต่อปี
$193K
ระดับ
L5
เงินเดือนฐาน
$190K
Stock (/yr)
$3K
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
7 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน Justworks?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

5%

ปี 1

15%

ปี 2

40%

ปี 3

40%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Justworks Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 5% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (5.00% รายปี)

  • 15% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (1.25% รายเดือน)

  • 40% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (3.33% รายเดือน)

  • 40% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (3.33% รายเดือน)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

ปี 1

30%

ปี 2

30%

ปี 3

30%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Justworks Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 10% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (10.00% รายปี)

  • 30% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.50% รายเดือน)

  • 30% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.50% รายเดือน)

  • 30% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.50% รายเดือน)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว วิศวกรซอฟต์แวร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a วิศวกรซอฟต์แวร์ at Justworks in New York City Area sits at a yearly total compensation of $222,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Justworks for the วิศวกรซอฟต์แวร์ role in New York City Area is $185,000.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Justworks

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Proofpoint
  • Clearbit
  • Zenefits
  • Sendoso
  • InfluxData
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ