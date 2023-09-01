ไดเรกทอรีบริษัท
Jumia เงินเดือน

เงินเดือนของ Jumia อยู่ในช่วง $11,940 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $33,232 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Jumia. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $23.5K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$33.2K
ผู้จัดการโครงการ
$11.9K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Jumia คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $33,232 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Jumia คือ $23,546

