Jumbo Interactive เงินเดือน

เงินเดือนของ Jumbo Interactive อยู่ในช่วง $70,794 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $96,938 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Jumbo Interactive. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$78.3K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$90.9K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$70.8K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$96.9K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Jumbo Interactive คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $96,938 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Jumbo Interactive คือ $84,621

