ไดเรกทอรีบริษัท
Julius Baer
Julius Baer เงินเดือน

เงินเดือนของ Julius Baer อยู่ในช่วง $45,074 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักธนาคารลงทุน ที่ระดับต่ำสุด ถึง $213,714 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Julius Baer. อัปเดตล่าสุด: 9/7/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $162K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$47.7K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$175K

นักธนาคารลงทุน
$45.1K
ผู้จัดการโครงการ
$167K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$214K
คำถามที่พบบ่อย

Julius Baer şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $213,714 tazminatla ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Julius Baer şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $164,568 tutarındadır.

