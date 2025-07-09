JSW เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ JSW อยู่ในช่วง $9,738 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $99,500 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ JSW. อัปเดตล่าสุด: 9/6/2025

ผู้ช่วยธุรการ
$9.7K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$99.5K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$93.4K

JSW에서 보고된 최고 급여 직무는 วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $99,500입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
JSW에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $93,419입니다.

