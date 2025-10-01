ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Israel ที่ Johnson & Johnson รวม ₪472K ต่อyear สำหรับ 23 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Israel รวม ₪472K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Johnson & Johnson อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
23
₪472K
₪436K
₪0
₪36.3K
24
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
25
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
26
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
