Johnson & Johnson วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Haifa Metro

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Haifa Metro ที่ Johnson & Johnson รวม ₪472K ต่อyear สำหรับ 23 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Haifa Metro รวม ₪472K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Johnson & Johnson อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
23
Software Engineer(ระดับเริ่มต้น)
₪472K
₪436K
₪0
₪36.3K
24
Senior Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
25
Lead Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
26
Staff Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Johnson & Johnson in Haifa Metro อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₪530,364 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Johnson & Johnson สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Haifa Metro คือ ₪432,334

