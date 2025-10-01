ไดเรกทอรีบริษัท
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เงินเดือน ใน New York City Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in New York City Area ที่ Johnson & Johnson รวม $250K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Johnson & Johnson อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Johnson & Johnson
Associate Director
Newark, NJ
รวมต่อปี
$250K
ระดับ
31
เงินเดือนฐาน
$250K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
4 ปี
ประสบการณ์
10 ปี
ระดับอาชีพใน Johnson & Johnson?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เงินเดือนฝึกงาน

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at Johnson & Johnson in New York City Area sits at a yearly total compensation of $352,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Johnson & Johnson for the ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ role in New York City Area is $146,000.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ