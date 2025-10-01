ไดเรกทอรีบริษัท
Johnson & Johnson
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • วิศวกรเครื่องกล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรเครื่องกล

  • San Francisco Bay Area

Johnson & Johnson วิศวกรเครื่องกล เงินเดือน ใน San Francisco Bay Area

ค่าตอบแทน วิศวกรเครื่องกล in San Francisco Bay Area ที่ Johnson & Johnson อยู่ในช่วง $117K ต่อyear สำหรับ 23 ถึง $305K ต่อyear สำหรับ 30 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area รวม $175K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Johnson & Johnson อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
23
Engineer 1
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
Engineer 2
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
Senior Engineer
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
Staff Engineer
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
ดู 5 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Johnson & Johnson?

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว วิศวกรเครื่องกล ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

Quality Engineer

คำถามที่พบบ่อย

O pacote salarial com maior remuneração relatado para วิศวกรเครื่องกล na Johnson & Johnson in San Francisco Bay Area é uma remuneração total anual de $304,608. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Johnson & Johnson para a função de วิศวกรเครื่องกล in San Francisco Bay Area é $200,000.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Johnson & Johnson

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Optum
  • NRC Health
  • UnitedHealth Group
  • Anthem
  • Amwell
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ