ค่าตอบแทน วิศวกรเครื่องกล in San Francisco Bay Area ที่ Johnson & Johnson อยู่ในช่วง $117K ต่อyear สำหรับ 23 ถึง $305K ต่อyear สำหรับ 30 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area รวม $175K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Johnson & Johnson อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่