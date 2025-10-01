ไดเรกทอรีบริษัท
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson วิศวกรเครื่องกล เงินเดือน ใน Greater Los Angeles Area

ค่าตอบแทน วิศวกรเครื่องกล in Greater Los Angeles Area ที่ Johnson & Johnson รวม $88.3K ต่อyear สำหรับ 23 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Los Angeles Area รวม $128K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Johnson & Johnson อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
23
Engineer 1
$88.3K
$82.4K
$0
$5.9K
24
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
25
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ระดับอาชีพใน Johnson & Johnson?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

Quality Engineer

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเครื่องกล ที่ Johnson & Johnson in Greater Los Angeles Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $217,700 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Johnson & Johnson สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล in Greater Los Angeles Area คือ $128,000

