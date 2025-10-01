ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in New York City Area ที่ Johnson & Johnson อยู่ในช่วง $92.4K ต่อyear สำหรับ 23 ถึง $232K ต่อyear สำหรับ 30 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in New York City Area รวม $220K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Johnson & Johnson อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่