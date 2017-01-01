ไดเรกทอรีบริษัท
Jocata Financial Advisory And Technology
    เกี่ยวกับเรา

    Jocata is a FinTech company transforming KYC, AML, and CFT compliance in financial services using AI and machine learning. They are establishing a Centre of Excellence for Machine Learning to enhance their innovative solutions.

    jocata.com
    เว็บไซต์
    2010
    ปีที่ก่อตั้ง
    660
    จำนวนพนักงาน
    $100M-$250M
    รายได้ประมาณการ
    สำนักงานใหญ่

