สำรวจตามตำแหน่งงานต่างๆ
Jocata is a FinTech company transforming KYC, AML, and CFT compliance in financial services using AI and machine learning. They are establishing a Centre of Excellence for Machine Learning to enhance their innovative solutions.
สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม →
เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้
งานแนะนำ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลอื่นๆ