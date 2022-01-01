ไดเรกทอรีบริษัท
Joby Aviation
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Joby Aviation เงินเดือน

เงินเดือนของ Joby Aviation อยู่ในช่วง $109,450 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหาบุคลากร ที่ระดับต่ำสุด ถึง $308,450 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรม ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Joby Aviation. อัปเดตล่าสุด: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $175K

วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA)

วิศวกรเครื่องกล
Median $175K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
Median $155K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
วิศวกรการบิน
$298K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$220K
วิศวกรไฟฟ้า
$127K
การตลาด
$255K
แพทย์
$131K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$199K
ผู้จัดการโปรแกรม
$308K
นักสรรหาบุคลากร
$109K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์
$109K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
$152K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Joby Aviation คือ ผู้จัดการโปรแกรม at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $308,450 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Joby Aviation คือ $175,000

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Joby Aviation

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Teradata
  • Root Insurance
  • KBR
  • ManTech
  • Delta Air Lines
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/joby-aviation/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.